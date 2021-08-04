兒童「瞓捩頸」或患特殊頸椎病　延誤診治可致神經損傷

兒童「瞓捩頸」或影響日後發育，香港大學醫學院矯形及創傷外科學系指出，一種稱為「枕骨寰樞椎旋轉脫位」(OAARD)的特殊小兒頸椎病，病徵與「瞓捩頸」相似。研究團隊指，若未能及早治理，可能會導致頸部及面部畸形、頭頸活動幅度永久減少，甚至引起致命的神經損傷。

寰樞椎旋轉脫位(AARD)屬兒童脊柱畸形，一般影響12歲以下兒童，其特徵是頸部第1和第2椎骨之間的異常旋轉脫位。在AARD病人中，如沒有及早治療，或用不適當的手法治療，例如脊骨療法、物理治療，或傳統的跌打治療等，更有機會觸發或加劇病情，導致頸椎及顱骨(枕骨)關節連帶脫位(簡稱OAARD)。AARD及OAARD發病病徵與「瞓捩頸」相似，兒童會頸痛、頸部或頭部傾側，不願轉動頭部等。

港大醫學院矯形及創傷外科學系團隊參考全球文獻，並收集2019至2021年於大口環根德公爵夫人兒童醫院及瑪麗醫院收治的AARD和OAARD，共有10宗治療個案，發現當中一半需要進行「Halo重力牽引治療」，其中有2宗更需要進行頸椎融合手術。

研究團隊建議，家長及前線醫護人員留意兒童「瞓捩頸」時，應盡快轉介專科醫生診治，並強烈建議在未接受適當評估之前，切勿進行任何手法或物理治療，以免情況惡化。