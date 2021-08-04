男生企圖搶霰彈槍案　表證成立被告明決定是否作供

警方於前年12月底在上水追截黑衣人期間，一名男學生被指用手推開警員，更涉嫌企圖搶奪警員的霰彈槍，並連續3下扳動槍的扳機位置，但未能成功開槍。他否認暴動、襲警和企圖無牌管有槍械等3罪，案件今天（4日）在區院續審，法官裁定控方表證成立，被告將於明天（5日）續審時決定是否自辯。

持霰彈槍的警員X今日接受辯方盤問，辯方律師指X曾在另一宗案件的審訊中作供，被法庭指其證供與片段有所出入，該案被告亦最終被裁定罪名不成立，質疑這是X透過控方申請匿名令的其中一個原因。X回應表示不知道該案的結果。他因感壓力大，亦不想增加壓力，故沒有看相關報道。

另負責在片段中辨認相關人士的警員招達豪就作供，一度指自己一個月內觀看了近1000小時與案相關的片段，法官聞言稍作計算後表示不解，指即時一天24小時不停地觀看，仍要41多才能觀看1000小時。招一度更正約500小時，但再與法官一起計算後，以每天觀看5､6小時而言，則再更正為一個月約觀看了100小時。辯方一度反對把招的辨認證供呈堂，但法官聽罷其證供後予以接納。

被告陳鎮顯（18歲），否認暴動、襲警及企圖無牌管有槍械罪，控罪指被告於2019年12月28日，在上水廣場行人天橋參與暴動及襲擊警員20614，另在上水廣場2樓企圖管有1支警用霰彈槍。被告另承認抗拒警員20614及24201。