司機涉企圖強姦女友女兒　事主認不喜歡被告

送貨司機被指在住所舌吻女友不足10歲的長女，更用手指插陰道及試圖把陰莖插入。他否認2項非禮及一項企圖強姦，案件今天（4日）在高院續審。事主坦言喜歡親生父親，「唔鍾意」被告，但沒有印象說過「唔要哥哥（被告），我要爹爹（生父）」。

現年30歲、代號「TCY」的被告，被控於2012年1月1日至2016年5月31日期間，在黃大仙一單位內，2次非禮及1次企圖強姦年齡在10歲以下的女童X。被告事發時任職送貨司機。X今接受盤問時指，她會稱呼親生父親作「爹爹」，兩父女每月會見面超過2次，她承認「鍾意爹爹」。相反，由於關係陌生，自從第一次見被告，她便不喜歡被告。

辯方指出，被告過往多番就瑣碎事情指摘X，並曾打X的手掌。而X曾向母親指「我唔要佢（被告）做我爹爹」、「我唔鍾意呢個男人，你叫佢走」、「唔要哥哥（被告），我要爹爹」。當被告嘗試拖X的手過馬路時，X即時甩開；又拒絕吃被告買的零食。X對上述說法均表示「無印象、唔記得」，但承認「好攰嘅時候寧願行，都唔畀佢（被告）抱」。

X憶述，某年大年初一，母親獨自與被告拜年，留下她與胞妹，她因此感到不開心。另外，在被告遷出不久前，母親曾和被告爭吵，並驚動警方。翌日被告在住所樓下高聲罵母親為何報警，令母親坐地痛哭。對於涉案3項控罪，X承認看不到被告如何用手指插陰道，辯方因此質疑為何X又能在錄影會面中，示範被告的指插動作，X稱「答唔到」。