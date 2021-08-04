今年第2季食肆收益按年增9.9%　酒吧或受谷針政策影響收益暴跌

本港最新食肆總收益按年增9.9%，結束之前連續8個季度的下跌趨勢！政府統計處今（4日）公布，今年第2季的食肆總收益價值及購貨總額的臨時估計，分別為233億港元及76億港元，按年增9.9%及10.7%。不過，酒吧或因只能招待已接種新冠疫苗的客人，總收益價值按年大跌22.9%。

按月份分析，今年4月及5月食肆總收益價值的臨時估計，較去年同月分別上升28.8%及8.3%；至6月則下跌2.2%。

按食肆類別分析，今年第2季不少類別總收益均有上升，其中非中式餐館的總收益價值按年上升16.0%；雜類飲食場所增加10.9%；快餐店上升9.4%；中式餐館則增6%。不過，受到港府「谷針」政策影響，酒吧今年4月尾重開時，所有員工及顧客必須打針，生意大受影響，酒吧業的總收益價值或因而按年大跌22.9%。

政府發言人表示，食肆總收益價值在今年第2季結束下跌趨勢，反映食肆業務隨着疫情保持穩定及經濟情況改善而反彈，但由於缺乏外來訪客，仍遠低於疫情大流行前的水平。發言人又指，若本地疫情持續受控，食肆的業務狀況短期內應會繼續改善，消費券計劃亦有幫助，強調復甦情況取決於本地及全球疫情發展。