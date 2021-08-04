屯門澤豐花園2怪癖男住戶狂聞鄰居鞋　警藉天眼破案拉人

警方本周一(2日)接獲一名居於屯門澤豐花園的女子報案，指她與鄰居發現2名可疑男子，在其單位走廊外徘徊，期間更拿起門外的鞋狂聞，女事主擔心人身安全，遂自行安裝閉路電視及報警求助。

屯門警區刑事調查隊梁冠灝督察表示，警方循線調查，昨日(3日)及今日(4日)在屯門區以涉嫌遊蕩罪，拘捕2名分別姓馮(30歲)及姓郭(31歲)男子，分別報稱為藥房營業員及無業，警方並在2人寓所起出犯案時穿着的衣物。梁指經初步調查得知，相信2名疑犯亦居於涉事大廈，2人互不相識，亦不認識女事主，正調查2人犯案動機，以及為何不約而同作出同一犯罪行為。

警方表示，案件能迅速破案，有賴事主及街坊警覺性高，發現有可疑人出沒時立即安裝閉路電視，令警方掌握疑犯容貌。

今年5月，長沙灣凱樂苑凱旭閣亦曾發生類似事件，當時一名男子在屋苑走廊遊蕩，並盯上放置在單位外、住戶穿過的鞋，一隻手拿起鞋狂聞數秒，另一隻手則按在其下體位置，疑似作出猥䙝動作，其後又滿足離去。警方經調查後，同月22日拘捕一名姓曾(23歲)男子，涉嫌破壞公眾體統。

警方重申，遊蕩罪屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可處監禁2年，市民切勿以身試法。