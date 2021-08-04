女長毛脫口罩祭海難死者　違令罪成官斥「有無良知？」

「女長毛」雷玉蓮於去年10月1日在中環碼頭悼念南丫海難死難者時，因無佩戴口罩而被發傳票。她否認控罪，並辯稱不戴口罩是讓佛祖與海灘死者聽清楚她的說話。案件今天（4日）裁決，雷在東區法院被暫委裁判官曾慶東裁定罪名成立，判罰款5000港元，須在45天內向法庭繳清。裁判官斥責雷毫無悔意，對於拜祭要除口罩的做法聞所未聞，更問雷「疫情肆虐期間故意唔戴口罩又有無良知呀？」

被告雷玉蓮，被控於2020年10月1日，於進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩。控方案情指，當日晚上8時20分，被告與男子梁金成一同在中環4號碼頭外進行祭祀儀式，現場有水果、金銀衣紙、蠟燭、化寶盤等物品。期間梁金成有戴口罩，被告就沒有，警察於是多次上前警告，惟被告拒絕戴上口罩，警方於是向被告發出傳票。審訊時被告自辯稱自己是佛教徒，當日是南丫海難死者的死忌，為表示尊重，讓佛祖及死者聽清楚她的説話，所以在拜祭期間沒有戴口罩。她又投訴警察曾經指摘她帶來祭品是製造垃圾。

裁判官指根據錄影片段指，被告在被警方多次提醒戴口罩後情緒激動，多番咒罵警員，期間短暫離開祭壇，坐在石梯上，但仍沒有佩戴口罩，身上亦沒有掛著口罩，這顯示她不可能只是短暫脫下口罩進行儀式。裁判官續指，涉案地點是公眾地方，被告需要佩戴口罩，這點並無爭議。雖然被告提出的宗教理由可能是真誠的，但法庭需要考慮這個理由是否合理。疫情下，大部分宗教活動暫停，即使獲准許繼續進行亦必須要戴口罩。如果所有人都像被告一樣認為有需要便脫下口罩，法律就會形同虛設、違反立法原意。加上被告的同伴當時亦有戴口罩，反證戴口罩並不會阻礙進行儀式。裁判官強調自己尊重宗教自由，但對於拜祭要脫下口罩的做法聞所未聞，亦非法例下的豁免情況，故判被告罪成。

被告在求情時，再重申「我要同佛祖溝通，要話畀死難者知香港市民無忘記佢哋，有良知嘅人唔會忘記佢哋」，裁判官隨即反問「疫情肆虐期間故意唔戴口罩又有無良知呀？」，被告強調「我係對住個海，個海咁大，我唔會傳染畀任何人⋯⋯如果我喺呢度唔戴口罩就唔啱啫」。最終裁判官認為被告毫無悔意，判她罰款5000港元。被告在庭外表示「錢財如糞土，情義值千金」，並表示今年一樣會除口罩拜祭南丫海難死者。