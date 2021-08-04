為防疫「有得睇冇得食」 美食博覽展商推1蚊優惠吸客

一年一度、由香港貿易發展局主辦的美食博覽去年因疫情而取消，今年連同香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽等5個展覽將一併於下周四(12日)至16日、一連五日於灣仔會展舉行。闊別一年，今屆共有超過880家展商參與，將推出更多會場限定優惠，包括的1蚊「鮑魚花膠海味盛薈」、貓山王榴槤冰皮月餅、雞煲即食包等。

貿發局副總裁周啟良指出，會場會遵從防疫措施、限容納人數為50%，並要求展場及展位不可試食，成人門票為25港元，並設10蚊「上午進場票」及「晚間進場票」，惟不銷售實體門票，而已接種疫苗人士可在平日上午免費入場，合共送出3萬張免費入場門票。

周坦言，取消試食將失去部分吸引力，但認為健康安全更為緊要，呼籲大家習慣疫情新常態，不要輕易除下口罩試食， 建議可「買少少試完再買」，又指是次展覽參展反應很好，不認為防疫措施會影響銷量，往年展覽有47萬至48萬人，預計今年將與往年相若。

本地品牌「樂婷媽媽」今年首次參加美食展，特意推出100份1蚊雞煲，始創人Jessica指雞煲因應多人在家煮食而產生，希望參展可打響知名度，會以能帶走的試食杯代替即場試食，期望能有6位數以上生意。

鴻星今年亦推出限量30盒的1蚊海味盛薈，包括鮑魚、花膠等，購買指定產品1蚊一盒鮑魚等會場限定優惠，該集團公關及傳訊主任鄭浩聰表示，因應消費券發放，使用八達通可享額外優惠，期望能帶動銷情上升。

參展商之一香港酒業總商會推出會場優惠價發售葡萄酒及氣泡酒。會長蘇又萍指，疫情令批發生意大跌八成，酒商紛紛以網上銷售或參展覓出路，坦言不設試飲確令客人購買意欲減低，但近日消費氣氛熱烈，期望會場銷情能較平日提升三成。

消費券對現場銷售絕對有幫助，除各種快閃優惠外，貿發局邀請八達通及WeChat Pay HK為展商提供額外獨家優惠；另外，展會期間每日將舉行大抽獎，單一消費滿200元則可參與抽獎一次，獎品包括5星級酒店住宿套票、餐廳禮券、名貴食材及護膚套裝等。

中秋將至，展會內亦有不少月餅禮品。其中奇華餅家推出4個裝奶皇月餅福袋，連同Line Friends雨遮及環保袋。另外美心月餅今年亦搞搞新意思，推出拔絲蓮蓉月餅配合多款可愛卡通造型，如哆啦A夢及迷你兵團月餅盒，迎合小朋友口味。