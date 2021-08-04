拉丁舞導師抽脂後死亡案　專家指醫生應病人醒後才離開

拉丁舞導師李嘉瑩於2014年6月接受背部抽脂療程後死亡，與死者認識多年、當日負責進行療程的女西醫關孝孜事後被控誤殺，案件今（4日）在高院續審，控方續傳召整形外科醫生陳汝威以專家證人身份作供。陳醫生指作為進行手術的醫生，應該清楚紀錄曾與病人進行的手術之詳情，包括用藥及使用了多少麻醉劑等，但被告卻沒有完全記錄該些資料。由於紀錄不齊全，陳醫生表示無法知道被告當時對死者施用麻醉劑的詳情。他亦表示，醫生應等病人清醒後才離開。

陳汝威醫生指就本案而言，只見到死者在2014年4月曾進行過抽脂手術，涉及本案的抽脂手術沒有任何書面紀錄。陳醫生強調即使是小型手術亦應作紀錄，因為若病人在手術中出現問題，有關紀錄可供醫生參閱，用以考慮如何為病人施救。陳指由於當日紀錄不齊，故亦不知被告有否向死者注射麻醉劑及注射的劑量。

陳醫生重申，病人在手術前必須了解手術潛在風險。而抽脂手術主要目的並非減重，而是要改善身體輪廓，病人可能對手術結果有要求，醫生不能替病人下最終決定，但醫生有責任向病人詳細解釋整個手術過程及風險等。在手術過程中，醫生有責任時刻關注病人的情況以作評估，並要一直等待及確保病人已清醒才可離開。