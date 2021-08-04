涉收受及提供賄款禮物逾19.7萬元　證券公司2經紀遭起訴

廉政公署今日(4日)落案起訴一間證券公司2名經紀，控告他們涉嫌分別收受及提供賄款及禮物共逾19.7萬港元，以安排公司客戶使用一間電腦公司提供的期貨交易電腦軟件程式。2人已獲准保釋，本周五(6日)將在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告39歲林靖釗及35歲黃肇鋒(前稱黃詩立)，同為灝天環球投資有限公司證券經紀，同被控2項串謀使代理人接受利益罪名，林靖釗另被控一項向代理人提供利益罪名，黃肇鋒則被控兩項相類罪名。

案發時2人同為註冊金融機構灝天環球的持牌代理，黃肇鋒是林靖釗的下屬。其中2項控罪指，2人涉嫌於2014年11月某日至2015年2月18日期間，一同串謀香港金融工程的行政總裁，使黃肇鋒在無合法權限或合理辯解下，從該行政總裁接受共逾12.55萬港元佣金，作為黃肇鋒協助及安排其2名客戶使用香港金融工程提供的該軟件服務的誘因或報酬。

另一項控罪指，林靖釗涉嫌於2014年12月某日至2015年2月16日期間，無合法權限或合理辯解而向香港金融工程的職員提供6萬至7萬港元，作為他們協助及安排香港金融工程向林靖釗的客戶提供該軟件服務的誘因或報酬。

餘下2項控罪指，黃肇鋒涉嫌於或約於2014年12月18日及12月某日，無合法權限或合理辯解而向上述香港金融工程行政總裁，提供總值1.25萬港元的化妝品及一部流動電話，作為該行政總裁協助及安排香港金融工程向黃肇鋒的客戶提供該軟件服務的誘因或報酬。

案發時香港金融工程有限公司以一個電腦程式為客戶提供期貨戶口管理服務，有關程式會自動下單買入或賣出期貨，務求在短時間內為客戶賺取利潤。香港金融工程會從客戶所得利潤中收取服務費。