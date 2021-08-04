郵政推180周年紀念郵票 1套6枚展變化

6枚郵票拼合一起可見1841年的郵戳、二維碼及象徵互聯網的圖案。

今年是香港郵政服務的第180周年，香港郵政將於本月25日發行以「香港郵政服務一百八十周年」為題的紀念郵票及相關集郵品。全線郵政局由下周三(11日)起發售首日封，每個售價2元；並將於25日起發售這套紀念郵票及相關集郵品，包括小全張、套摺及已蓋銷首日封。

香港郵政表示本港首間郵政局於1841年啟用，1套6枚的郵票展現郵政服務百多年來的演變，當中的2元和2.6元郵票分別描繪了舊郵政總局大樓和郵差在唐樓派遞郵件的情況，而3.4元和3.7元郵票展示了郵件處理的流程。至於4.9元和5元郵票則刻畫了新推出或籌備中的智能郵政設施。香港郵政指紀念郵票反映香港郵政與時並進，邁向智能郵政服務新時代。

另外，6枚郵票均以不同的圖案符號作連繫，拼合一起可見包括1841年的郵戳、二維碼及象徵互聯網的圖案。香港郵政說圖案寓意香港郵政服務推陳出新，善用科技，迎合市民的需求。

上述紀念郵票和相關集郵品亦將於下周三起在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出。