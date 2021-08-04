打工仔無醫生證明須自費檢測　每月或使多近千檢測費

港府為加強谷針，收緊特定群組免費病毒檢測條件，食物及衞生局公布，由本月起社區檢測中心主要為未完成接種新冠疫苗，或因健康原因而不適宜接種的人士提供免費病毒檢測。相關人士必須出示有效的醫生證明書、疫苗接種紀錄或身份證明方可接受，有關安排會維持至本月底。

由下周一(9日)起，個別群組須進行更頻密的檢測：檢疫酒店及特定酒店職工和指定檢疫酒店專車的員工須每3天(未完成疫苗接種)或每7天(已完成疫苗接種)進行一次檢測。B類餐飲業務員工的檢測規定亦會在8月內收緊，未完成疫苗接種的員工將須每7天進行一次檢測。機場員工定期檢測的具體安排則容後公布。

此外，由下周日(8日)起，不論是否已接種疫苗，上水屠房從業員可到社區檢測中心每7天進行一次免費檢測。

建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測。有關要求明日(5日)起亦適用於重開或指定表列處所員工，公眾及私人泳池及泳灘工作人員(未接種第一劑疫苗)以及機場員工(未完成疫苗接種)。換言之，上述群組人士如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，他們必須自費定期進行檢測。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。