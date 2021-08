兩款意大利飲品含可致癌環氧乙烷　須停售及回收

兩款意大利進口的飲品因所使用的刺槐豆膠,被驗出含有歐洲聯盟禁用、可能致癌的除害劑「環氧乙烷」,並曾進口本港。為審慎起見,食物環境衞生署食物安全中心今日(4日)公布,已指示進口商及分銷商將受影響產品下架及停售,及展開回收,並呼籲市民如購入受影響產品,應停止食用。食安中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

涉事產品同屬意大利品牌「Orasi」,分別名為「Orasi Hazelnut」及「Orasi Walnut」,淨重同樣為每盒1公升,前者最佳食用期為2022年4月26日,後者則是2022年6月7日。而產品的進口商均是「Unigra' S.R.L.」。

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報,指上述產品所使用的刺槐豆膠被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。根據預警系統資料顯示,受影響產品曾進口本港,中心得悉事件後,隨即聯絡本地有關進口商跟進,初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

另外,就早前公布的法國進口穩定劑內使用的刺槐豆膠可能含有環氧乙烷,食安中心得悉1款多種口味的本地生產預先包裝雪糕曾使用受影響穩定劑,呼籲市民不要食用,同時分銷商已按中心指示將受影響產品下架及停售,並展開回收。

受影響產品名稱為「Blueberry no added sugar ice cream」、「Earl Grey no added sugar ice cream」及「Dark Chocolate no added sugar ice cream」,品牌為「Wow Zero」,淨容量均為每杯100毫升,最佳食用期分別為2022年5月27日及2022年6月18日;2022年5月27日及2022年6月17日;2022年5月28日及2022年6月29日,分銷商為「Wealthy Making Limited」。