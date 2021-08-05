救人組隨時出發赴他鄉救港人　處理過多宗嚴重災難

德國維爾茲堡火車斬人案，入境處亦有派員到當地。

救人組經常需要爭分奪秒，組員在電話中心備妥行李箱，一旦發生重大事故，下一刻就要遠赴千里。為給予最完善協助，救人組收到求助後會第一時間與外交部駐港特派員公署、國家駐外國使領館、外國駐港領事館、香港特區政府駐外辦事處及其他部門聯繫，如涉及地震、颱風等天災，則透過相關機構及航空公司等了解情況，為求助者提供交通、救援資源等資料。

若不幸有市民受傷，救人組會尋求使領館協助，安排探望傷者及家屬，聯絡當地警方及醫院協調，確保當事人得到適切治療。另外，組員會協助在港親友前往當地探望當事人，並提供將傷者個案轉介予香港醫生作評估等可行支援。

遇上牽涉較多港人的嚴重意外，救人組會因應形勢調配人手，按需要派員親赴事發地點，令幫助更及時、更貼心。例如2004年南亞海嘯、2011年日本大地震及2015年尼泊爾地震，即使災後環境嚴峻，餘震等威脅仍未解除，組員仍一往無前，為當地港人提供幫助和協助返港。

2010年馬尼拉挾持人質事件、2015年曼谷四面佛爆炸及2016年德國火車襲擊案震驚全球，造成多名港人傷亡，救人組恪守本分，無畏無懼趕抵受害港人身邊，披星戴月奔走忙碌，讓死傷者得到治療善後，撫慰相關家屬。而去年日本鑽石公主號郵輪撤離行動，時任處長曾國衞帶領約90人與其他部門協作，成功分3班包機，接載逾190名港人安全返港。