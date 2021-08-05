救人組on call24小時　疫情期間解決1.8萬宗求助

協助在外香港居民小組在疫情高峰期靈活調配人員，成立緊急熱線中心。

港人熱愛旅遊，由體驗風土到尋幽探秘、穿街過巷以至上山下海，隨着外遊人數持續上升，突發事件更見普遍。救人組於1999年成立，旨在為身處外地的港人提供適切協助，初時基本成員僅寥寥數人，每年處理逾千宗個案，到2005年設立1868緊急求助熱線，回應身處不同時區、不同處境的市民需要，真真正正24小時on call。

入境處助理處長(個人證件)樊曉聲指，為提高救人組處理求助能力，2010年將1868電話線路由23條大幅增加至46條，同年更推出「外遊提示登記服務」，讓港人出遊前登記聯絡方法及行程，以便救人組在緊急情況下主動聯絡及提供協助。

時至今日，救人組發展至常設26名編制人員，對香港居民每個要求都用心聽取，歷年已處理逾7萬宗求助個案和超過230萬通電話求助及查詢，為無數人伸出援手。而去年大量港人受疫情影響滯留外地，入境處在年內增派逾680人至救人組，支援小組善用經驗快速應變，妥善解決共18,511宗求助個案。

救人組亦致力提高市民的旅遊便利，回歸以來積極展示特區護照的嚴謹性，向各大使館及領事館爭取免簽證入境及落地簽證待遇。如今護照在手，已可通行168個國家或地區，國際認受性可見一斑。