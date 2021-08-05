入境處APP推1868網絡數據電話　在外地港人一鍵即求助

入境處60年來經歷巨大社會變遷，俗稱「救人組」的協助在外香港居民小組與時俱進，今年推出1868網絡數據電話，透過科技應用及針對市民生活習慣提升服務質素。入境處助理處長(個人證件)樊曉聲指，優化永無止境，救人組未來大計多多，除開闢新通訊途徑外，亦會繼續與外交部駐港特派員公署緊密合作，為市民建立更完善保護網。

港人對1868熱線絕不陌生，身處境外遇上困難，一通電話便能尋求救人組協助。今年3月31日，入境事務處流動應用程式再推出1868網絡數據電話新功能，更是有需要人士的一大「福音」。樊續稱，隨着市民使用智能手機網絡數據打電話漸趨普遍，處方進一步善用資訊科技提供服務，即使港人身在天涯海角，只要有網絡覆蓋，例如手機有上網卡、有WiFi蛋或連接到當地WiFi，便可使用數據致電求援，毋須依賴收費昂貴的長途電話。

新功能推出4個月，已經處理逾2,700個求助及查詢的數據電話。樊續稱，展望未來，救人組會繼續推陳出新，包括研究開闢網上表格、即時訊息如chatbot等不同通訊途徑，讓市民更容易獲得所需資訊及協助。另外，現時正密鑼緊鼓開發便攜式1868熱線工作站，從此熱線系統運作將不受場地限制，大大提升救人組面對突發事件的反應速度，在現有的主要電話中心及後備電話中心外，仍能隨時隨地提供24小時緊急救助服務。

另一方面，救人組與外交部駐港特派員公署會保持密切合作，攜手開展預防性領事保護工作，提高市民防範外遊風險的意識。樊又指，日後亦會加強宣傳，向市民介紹協助在外港人所付出的努力，推廣中國領事保護的成果，讓港人更明瞭國家在協助遇事港人時扮演的重要角色。

現時疫情緩和，久陷「旅遊荒」的港人有望出行一解悶氣。樊曉聲提醒市民，謹記留意特區護照的有效期，適時申請續領，以免延誤外遊計劃。一般情況下，該處可以在5個工作天內完成處理申請，市民亦可花5分鐘使用「申請證件服務站」自行拍照及辦理證件，再選擇在「領取護照服務站」領證，全程自助毋須預約，方便快捷。