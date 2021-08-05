政府刊憲　22個地方納入強制檢測

政府在今日(5日)凌晨公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處22個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應一宗本地懷疑復陽的初步確診個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。雖然有關個案尚未確認是否涉及變異病毒株，但為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

另外，因應一宗非本地確診個案的緊密接觸者曾於香港居住，考慮到相關個案涉及L452R變異病毒株，為謹慎起見，有關緊密接觸者曾到過的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

強制檢測公告詳情

A. 本地懷疑復陽的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年7月12日至8月3日期間曾身處香港灣仔皇后大道東248 號合約編號 RWCN21003802 的地盤工地超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年7月12日至8月3日期間曾身處香港灣仔肇堅里合約編號 RWCN21003380 的地盤工地超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年7月12日、7月16日至7月17日、7月19日至7月20日、7月23日至7月24日、7月26日、7月29日至7月31日或8月2日至8月3日上午7時至中午12時期間曾身處香港新界葵涌興芳路 177 號葵芳邨葵芳商場 1 樓 112B-C 鋪銀龍粉麵茶餐廳超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年7月12日、7月16日至7月17日、7月19日至7月20日、7月23日至7月24日、7月26日、7月29日至7月31日或8月2日至8月3日上午7時至9時期間曾身處香港新界葵涌興芳路 177 號葵芳邨葵仁樓超過1小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年7月29日下午7時至午夜12時期間曾身處香港九龍深水埗石硤尾街 43 號地鋪醉上海超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年7月25日下午3時至8時期間曾身處香港葵涌葵義路 15 號葵芳閣地下 D2 鋪葵芳文娛遊戲機中心超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在2021年7月31日下午3時至8時期間曾身處香港灣仔灣仔道 177-179 號保和大廈地鋪翠苑甜品專家超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 任何在2021年7月31日下午7時至午夜12時期間曾身處香港新界葵涌葵義路 15 號葵芳閣地下 E,F 及 I 鋪皇雀會超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9. 任何在2021年7月20日下午6時至8時期間曾身處香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場 2 座 41 樓 4104 室 Kevin Chan CLM HK HealthcareCentre Ltd 超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10. 任何在2021年7月20日下午7時至午夜12時期間曾身處香港新界葵涌葵富路 7 號葵涌廣場 2 樓 C33A-C37 號鋪小雨天超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

11. 任何在2021年7月19日下午7時至午夜12時期間曾身處香港九龍石硤尾石硤尾邨第 42 座地下 9-10 號大快活超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

12. 任何在2021年7月18日上午10時至下午3時期間曾身處香港新界葵涌葵義路 15 號葵芳閣 2 座地下龍寶酒家超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

13. 任何在2021年7月15日下午3時至8時期間曾身處香港九龍深水埗汝州街 243 號地下和味餐室超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

14. 任何在2021年7月15日上午11時至下午4時期間曾身處香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 2 樓 01 鋪(餐廳 B)大快活超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

15. 任何在2021年8月1日上午8時至下午2時期間曾身處香港新界長洲西灣長洲山頂道西長洲靈灰安置所（第四期）超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 非本地確診個案的緊密接觸者曾到訪的地方

1. 任何在2021年8月2日中午12時至下午4時期間曾身處港珠澳大橋香港口岸跨境穿梭巴士落客區(入境層)超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年8月2日中午12時至下午4時期間曾身處港珠澳大橋香港口岸南面公共運輸交匯處超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年8月3日上午11時至下午4時期間曾身處香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓 7 樓超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年8月3日中午12時至下午2時期間曾身處香港灣仔謝斐道 110-116 號地下 1-2 號鋪樂樺工房超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年8月3日下午2時至6時期間曾身處香港九龍佐敦彌敦道 204-206 號遠東商業大廈地庫惠康超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年8月3日下午2時至6時期間曾身處香港九龍佐敦彌敦道 198 號寶安商業大廈地下萬寧超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在2021年8月2日下午6時至10時期間曾身處香港九龍尖沙咀彌敦道 132 號美麗華商場 1 期地下 G08-G09 號鋪牛角 Buffet 超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年8月6日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年8月2日至8月4日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。