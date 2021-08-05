美日藉香港及新疆人權議題攻擊中國　王毅嚴厲駁斥

中國國務委員兼外長王毅周三（4日）在第11屆東亞峰會外長會議上，嚴厲駁斥美國及日本等以人權為理由對中國進行攻擊。

內地官媒報道，王毅圍繞東亞合作發言後，美國、日本等個別國家提出有關新疆及香港的議題；王毅當場要求第二次發言，指美國等個別國家利用多邊平台對中國的內部事務進行攻擊抹黑，他們的陳詞濫調本來不值一駁，東盟各國也都沒有附和，但出於對等原則，中方當然有權利予以駁斥。

王毅表示，香港國安法的制定恢復了香港的穩定，完善了香港的法治，確保了香港居民以及所有在港各國人士的正當合法權益，使一國兩制得以行穩致遠；七成香港民眾對當前局勢感到滿意，反問美日等是否想讓香港重回混亂、動盪，是否想讓港獨勢力再次上街。

王毅又指，新疆維吾爾族人口和人均壽命倍增，居民收入年年增長，教育水平愈來愈高，反問這何來「種族滅絕」。王毅稱，新疆和香港事務都是中國內政，有關國家對中國的內部事務指手劃腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞國家主權平等原則。他形容這種行徑惡劣，會「來一次，堅決批駁一次」。