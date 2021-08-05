城大幫畢業生搵工　企業聘1人獲補貼最多1.8萬　名額2900個

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，不少公司減少請人，令應屆畢業生就業更困難。香港城市大學去年推出「『城』就開拓計劃(CARLS)」，撥款向聘用城大生的機構提供每月最多6000元的薪金資助。校方指，去年計劃有700多名畢業生參與，當中約一半人在資助完結後仍受聘。該計劃今年再下一城，資助職位增至約2,900個。

城大副校長(學生事務)陳漢夫指，去年校長郭位撥款1,000萬元該計劃，為應屆畢業生提供工作配對平台及基金，只要僱主聘請城大生，基金就會資助畢業生的三分之一月薪，每月資助最多6,000元，為期3個月。城大學生事務處事業及就業顧問羅英倫表示，去年計劃提供約2,400個職位，共有700多名畢業生生參與，他們的平均月薪約1.7萬元。

該計劃獲多間大型本地及跨國企業參與，包括銀行、電訊公司及工程公司等，部分的工作性質與系統分析和計算機編程、行政及管理，以及市場營銷等有關。羅指，有學生從事資訊科技工作，於3個月資助期後繼續獲聘，薪金亦有所提升。有見今年疫情仍未完結，城大今年再次增撥800萬元，繼推該計劃並提供2,900個職位空缺，9個學院亦有顧問為畢業生提供就業諮詢，現時約有320人通過計劃或諮詢覓得工作。