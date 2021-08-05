東方日報A1：回港易放毒過關　Delta擴散港澳有難

澳門日前新增4宗確診個案，涉及一家4口，並驗出帶有Delta變種病毒，澳門政府料曾隨舞蹈團到西安交流的女童於飛機上感染，為病毒源頭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日公布，曾與澳門確診女童同房、被列為密切接觸者的一名女童本周一（2日）與父母使用「回港易」來港，足迹遍布港九多處，涉事地點須強制檢測，而該女童目前尚未確診。有專家認為，澳門診斷嚴重滯後，情況令人憂慮，若澳門出現大型社區爆發，香港也應進一步收緊檢疫措施。

澳門有一家4口相繼確診，其中女童曾隨濠江中學舞蹈團於7月19至24日到西安交流，其兄長、父母及後出現不適及確診。期間，確診人士曾到酒樓、餐廳、圖書館等公眾地方，父母也有珠海及中山的外遊紀錄。澳門行政長官賀一誠表示，當局初步懷疑感染源頭是女童從珠海飛往西安的航班。

涉事客機19日先從南京飛抵珠海，再從珠海接載舞蹈團到西安，而南京到珠海的航班上，有兩名坐第54排，分別居於中山及珠海的乘客確診。及後，該名女童飛往西安時，也是坐第54排。由於女童CT值超過30，而父母的CT值只有10，病毒量較高，料女童最先發病。賀強調，內地當時爆發疫情，涉事學校仍組團到內地，絕對有責任，又指希望14天內控制疫情。

張竹君指曾與澳門確診女童在交流團同房、被列為密切接觸者的一名13歲女童本周一與父母使用「回港易」來港。該女童本周日曾做病毒檢測，當時未有染疫。她周一與家人乘金巴來港，並乘A21巴士到尖沙咀，下榻於尖沙咀帝樂文娜公館酒店。

及後，女童曾到灣仔入境事務大樓7樓、尖沙咀美麗華廣場「牛角」、灣仔謝斐道「樂樺工房」、佐敦遠東商業大廈「惠康」，及佐敦寶安商業大廈「萬寧」，有關地點被納入強制檢測範圍。該女童以及父母已經送至檢疫中心，暫時未有出現病徵，也未確診。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，澳門與內地早已通關，該確診女童只要持有7日內的無染疫證明，就毋須隔離或頻密檢測，可自由活動。她期間出現病徵，也無做檢測，導致確診時已發病一段時間，此診斷嚴重滯後的情況令人擔心，也令疫情防控更複雜。該女童病毒量低，或許因為她染疫已久，另外3人則病毒量高。由於他們在社區活動時間長，風險極高。若病毒已3代傳播，接觸追蹤的作用也不大。

梁續指，若澳門出現大型病毒擴散，確診個案之間無關聯，一次全民檢測未必足夠，或需要大型的封鎖排查。同時，香港也應收緊檢疫安排，尤其過去14天從澳門抵港人士，應全數送往酒店檢疫暫停家居檢疫，檢測的密度也有收緊的空間，以減少走漏確診個案的機會。

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