警搗火炭百家樂賭場　14男女被捕兼犯聚罰款

沙田警區反黑組及新界南機動部隊人員等，根據線報及經調查後，昨日(4日)晚上9時展開反非法賭博行動，搜查沙田火炭山尾街31至41號一個工廠大廈單位，檢獲兩張百家樂賭枱、約441副啤牌、面值約51萬港元籌碼及約15萬港元賭款，行動中拘捕8男6女，警方相信已搗破一個非法百家樂賭場。

姓王(23歲)男主持涉嫌「管理賭博場所」被捕；姓黎(59歲)男子則涉嫌「協助管理賭博場所」被捕；其餘6男6女賭客(21至66歲)，則涉嫌在「賭博場所內賭博」被捕。所有人同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》(第599G章)，人員已向他們提出檢控或發出定額罰款通知書，每人須繳交5000港元罰款。被捕14男女已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。