今早錄逾18.5萬人預約檢測　學者：難料兩周內能否處理好疫情

因應一家四口包括夫婦及一對子女相繼確診，感染Delta變種病毒，澳門當局昨日(4日)上午9時啟動全民檢測，全澳門41個檢測站將會24小時運作，預料3天內可完成。檢測站通宵運作，中葡職業技術學校體育館和健康生活教育園地2個檢測站，於今日(5日)凌晨5時許門外仍有逾百人排隊。

綜藝館檢測站同樣有大批人輪候做核酸檢測，有家長攜同嬰幼兒到場，65歲以上長者亦可優先入場。據了解，約清晨6時，場內仍有約100人等候核檢，有原本預約在黑沙環和新濠天地做核檢的市民，因等候時間太長而轉到綜藝館，有居民反映部分核檢站只有1人採樣。另外，沙梨頭活動中心和鏡平學校中學部等檢測站清晨亦繼續現排隊人龍。

根據抗疫專頁統計數據顯示，截至今早7時50分，共有185,175人次預約進行病毒檢測，其中，北安客運碼頭人數最多，有23,259人次；其次為中葡職業技術學校體育館，有8,472人次。

澳門明愛總幹事潘志明今日(5日)在電台節目中表示，不少檢測站昨日已排長龍，部分居民意識不到要先預約，當局要向他們解釋及容許等候檢測，而今早的排隊情況已有改善。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸在同一個節目中表示，澳門去年與內地通關，已準備一旦出現疫情將如何處理，包括全民檢測及小區查封。

余永逸指，面對一個人口稠密的城市，在短時間內落實全民檢測是很大挑戰澳門已一段時間沒有本地個案，政府及市民均些鬆懈，至於能否在14日內處理好疫情，現時難以預計，但政府應作最壞準備。對於澳門當局要求暫時關閉多類娛樂場所，但不包括賭場，余永逸認為政府現階段不是一刀切關閉所有場所，是考慮到過去一年半，博彩稅收大幅下降，財政壓力很大。