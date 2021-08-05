染疫地盤工情況未明　何柏良倡視為新近感染從嚴跟進

本港新冠肺炎疫情出現變數，一名從事地盤燒焊工的43歲男子染疫，由於他沒有外遊紀錄，故本地連續多日「零確診」紀錄斷纜。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早(5日)在電台節目表示，暫時未有資料判斷該地盤工是最近受感染，抑或是「復陽」個案，認為在未弄清楚情況之前，應將該個案視為新近感染，並要嚴格進行隔離檢疫及追蹤工作，因萬一患者是二次感染，或社區有隱形傳播鏈，會有一定危險。

因應內地疫情反映，若機場防疫措施管理不善，有機會引致群組爆發，何認為現時本港機場員工2個星期檢測1次的安排，明顯未能與內地做法接軌，故建議機管局及政府，參考國家民航局指引，加強機場管理，並嚴格執行，包括要求機場的高風險前線員工，無論有否接種新冠疫苗，都要1個星期進行2次病毒檢測。

他續指，現時政府要求不同表列處所員工定期檢測的標準不一，部分只需接種1劑新冠疫苗，毋須定期檢測；亦有員工即使接種了2劑疫苗，仍要持續檢測，質疑安排太複雜。至於政府要求特定群組人士，如不接種疫苗則須自費檢測，何認為是合理的安排，指出背後理念是萬一有病毒流入本港，都可以及早發現。

此外，何認為本港目前應聚焦「谷針」，進一步提高新冠疫苗接種率，並指不應將谷針標籤成負面。他解釋長遠「清零」行不通，故必須令所有合資格市民都接種疫苗，各方面才能回復正常，並建議政府應明確提出本港的疫苗接種具體目標。