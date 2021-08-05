兩團體指教協違反職工會條例　促取消其工會註冊

教育局早前宣布中止與香港教育專業人員協會(教協)的工作關係，及後教協會長馮偉華向全體會員發信指今後會聚焦教育專業工作。有團體今日(5日)批評教協多年來假借教育專業團體名義，將政治帶入校園，行為遠超職工會的範圍，促職工會登記局局長吳淑芳取消其工會註冊資格。

團體「公義力量」4人到局方位處的海港政府大樓外示威，指教協多年來壞事做盡，加入民陣、支聯會等反中亂港組織，同時鼓吹「港獨」、煽動學生罷課，甚至成立援助基金為，協助被捕教師，行為遠超職工會範圍，嚴重損害教育生態及荼毒學生。

團體召集人傅振中說，按照《職工會條例》規定，任何登記職工會的經費不得直接或間接用於政治目的。若該職工會的經費用於非法用途，職工會登記局局長可取消其登記。團體強烈要求吳淑芳徹查教協，涉違反《職工會條例》事件，並撤銷其註冊。

此外，團體「政研會」3人亦到海港政府大樓外請願，指教協曾協助部分機構眾籌及收取捐款，涉違反《職工會條例》，要求政府注銷教協的工會登記，回應社會民意。團體斥教協假借教育專業名義，作違法事情，荼毒年輕人，有可能被取締及調查，呼籲教師退出教協，轉為加入其他工會，以免遭受牽連。