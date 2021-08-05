承認襲擊同住女子　「理大廚房佬」8.19判刑

前年11月理工大學衝突中，因為留守理大飯堂並負責示威者的伙食，而被稱「理大廚房佬」的男子施漢恆，被控於今年初2度襲擊一名女子。施今天（5日）在九龍城裁判法院承認2項普通襲擊罪，案情指他分別用燒烤夾及匙羹襲擊同住女子，合共逾50下。主任裁判官嚴舜儀下令將施還押至至8月19日判刑，期間為施索取背景及2份精神報告。

39歲被告施漢恆，現承認於2021年1月18日，在彌敦道美麗都大廈某室襲擊韓明恩；以及於同年2月18日，在塘尾道一大廈天台襲擊韓明恩。案情指，被告於去年11月在將軍澳認識事主，兩人成為朋友，其後被告聲稱自己沒有地方居住，事主遂邀請被告同住。今年1月18日，被告投訴指事主的住所凌亂，其後用燒烤夾襲擊事主逾20下。同年2月18日，事主與被告對質，事主要求被告收拾物品離開，被告便用匙羹襲擊事主約30下。被告其後被警方拘捕，警誡下承認襲擊事主。

辯方今天求情指，被告出於一時衝動，控制不到情緒才犯案，雖然襲擊次數多，但力道不大，事主並沒有受傷，被告事後亦感到後悔。