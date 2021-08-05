疫情打擊經濟就業　大學畢業生失業率達2.9%

根據大學教育資助委員會（UGC）公布最新的數據顯示，去年8所大學的畢業生整體失業率達2.9%，創11年來新高，平均薪酬亦有輕微下跌。在8所大學當中，香港中文大學的失業率最高，達5.7%。

本港2019/20學年共有21,042名全日制學士學位畢業生，而教資會早前收集了8大畢業生就業調查數據，有18,732名（89%）的畢業生回應。數據顯示，截至去年底，全職就業的畢業生佔73%，而畢業生的失業率達2.9%，較去年增加0.1個百分點，創金融海嘯後的新高。

在就業不足方面，即每周工作少於35小時、擔任兼職或臨時工的畢業生有740人，佔整體的4%。8所大學當中，中大畢業生的失業率最高，達5.7%，其次是嶺南大學，達4.4%。至於薪酬方面，去年8大畢業生平均年薪為26.6萬元，比2019年的27萬元減少1.5%。其中香港大學畢業生的平均年薪最高，達36.6萬港元，其升幅亦最高，達2.7%。

疫情打擊經濟，不少企業減少招聘人手，大學畢業生或更難求職，可能會選擇升學。教資會數據顯示，去年選擇升學的8大畢業生，由前年的11.8%，增至15.5%，人數由2,182名增至2,900名。