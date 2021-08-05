中大發現自閉症兒童腸道存較罕見細菌　料有助早期診斷治療

人體的腸道與腦部有密切關聯，存在於腸道的數百萬億個微生物會產生化學物質，影響大腦運作。香港中文大學醫學院首次發現，自閉症兒童的腸道微生態發展較同齡兒童遲緩，腸道細菌種類及數量均較少。研究亦指，自閉症兒童的糞便樣本與神經遞質有關的腸道細菌明顯較少，但卻多出5種較罕見的腸道細菌，料有助改善自閉症兒童的早期診斷及治療。研究結果已於國際醫學期刊《GUT》發表。

自閉症是一種腦部發展障礙，愈早介入可達到更好的治療效果，惟現時仍未有客觀的生理指標作篩查。中大醫學院研究人員收集128名3至6歲兒童的糞便樣本，當中有一半為自閉症患者，研究發現自閉症兒童的腸道微生態與一般兒童有明顯差異，患自閉症的兒童腸道內存在5種在一般兒童體內較少見的細菌，團隊並發現以此5種細菌基因鑑別自閉症兒童的靈敏度高達80%。

另外，研究亦指出，自閉症兒童的糞便樣本的中梭菌較多，而此細菌會產生毒素，損害大樞神經系統，惟與神經遞質活動有關的細菌在自閉症兒童的腸道數量則較少。