《大公報》記者認毆女兒　允簽保守行為1年

報稱在《大公報》任職記者的男子，涉嫌襲擊自己的女兒，被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪。案件今天（5日）在東區裁判法院提訊，控方提出以簽保守行為方式處理，獲主任裁判官羅德泉接納。被告須以1000港元簽保守行為1年，期間不得干犯任何有關暴力的罪行。

45歲被告張琦，被控於2021年4月27日，在北角馬寶道某大廈單位內，身為超過16歲而對一名12歲的女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童X，其方式相當可能導致女孩X受到不必要苦楚。案情指，事主X是被告與前妻的女兒，被告2014年離婚後，X的撫養權歸母親，不過自2020年9月X升中後，便改與被告及外傭同住。案發當晚約11時，X洗澡後用毛巾包裹身體返回房間，被告叫X執拾衣物，但X並無理會，2人在睡房展開激烈爭執，外傭嘗試調停不果。被告徒手打X的身體約1分鐘，又咬X的左肩。X反抗，被告再用拖鞋打她的頭部，X大聲呼救引起了對面大廈居民的注意，將涉案過程拍下。經醫生檢查後，X的頭部兩邊及左無名指有輕微觸痛，上眼皮、右上背部、雙腳有紅印，左肩亦有咬痕。