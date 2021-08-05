消委會3年接逾70宗通渠投訴　警跟進拘2靠嚇通渠佬

在過去三年，消費者委員會（消委會）接獲超過70宗投訴，指有上門通渠服務公司標榜以「不成功不收費」作招徠，其中部分投訴人稱對方涉嫌以欺騙手段誇大水渠淤塞問題，並以威嚇手段迫使其支付高昂及不合理的維修費。

消委會其後將投訴個案轉介至警方，商業罪案調查科經深入調查後，發現有人在網上刊登廣告，指提供24小時上門通渠服務，並在電話聲稱一般只收取數百元維修費。惟待客戶同意讓其上門檢查時，不法之徒以失實陳述誇大水渠淤塞的問題，並訛稱須以其他特殊方法處理該問題，藉以收取高昂及不合理的維修費。

而當市民對收費有異議，要求拒絕進行通渠公司訛稱的服務時，公司職員竟採取威嚇手段，迫使客戶接受其服務，並收取分別數千、甚至過萬元的維修費用，惟原有的水渠淤塞問題仍未能解決。

警方於是在本月3日採取行動，以「欺詐」及「刑事恐嚇」拘捕涉及多宗同類案件的2名分別32及35歲本地男子，2人已獲准保釋候查，需於9月上旬向警方報到。

警方呼籲市民，於選擇家居維修服務時，應參考多間服務供應商的報價，以及其口碑和其他用家的評價。另外，市民應盡可能要求服務供應商清晰列出各項服務詳情及條款，並妥善保留相關單據，以確立雙方權責。