攜刀恐嚇國安法街站義工　3男生判入勞教中心

3名中四學生在去年疑因政見問題，與一名宣傳《國安法》街站的女義工起爭執，期間更攜帶菜刀圖威嚇該名女義工。3中學生事後被捕，早前於區域法院承認串謀犯刑事恐嚇及在公眾地方管有攻擊性武器罪。法官陳廣池斥3人的行為非純粹表達意見，更顯示他們以為自己有言論自由，卻不容許持不同意見的人士表達言論的謬誤存在，更欲以恫嚇方式達到目的，但考慮到3人的年紀，並維持年輕罪犯得以更生的目標，最後將3人判入勞教中心。

3名被告依次是郭姓男生（17歲）、魯姓男生（17歲）及呂姓男生（17歲），原本被控一項串謀有意圖而傷人，及一項屬交替性質的串謀犯刑事恐嚇罪，他們在上月中承認交替控罪，指他們於2020年5月23日，威脅事主何麗英會使她人身遭受傷害，意圖使她受驚。3人另各承認於同日在牛頭角下邨貴顯樓外行人天橋管有一把刀。

法官判刑指3名17歲被告如一般在港成長的青年，在政治動盪及暴力橫行的2019年，犯下嚴重刑事罪行，對他們及其家人，甚至整個社會屬可悲的事情。雖辯方指3人乃一時衝動行事，但法庭認為3人經商議再攜帶菜刀折返，屬於有備而來，不認為3人是衝動犯案。而3人夥同犯案，罪責亦相同，幸被告並沒有使用刀傷害事主，否則案件或會在更高級別法院處理。

法官續指3名被告本為良好家庭背景的年輕人，現要為其行為承擔沉重後果，亦令其家人受到打擊。且有關報告顯示各被告在還押期間有違規行為，法官表示若是成年人面對此嚴重罪行，判監定必以年計，但考慮到各人的年紀及協助更生的目的，最後判各人入勞教中心。法官並勸誡各被告勿自以為是及「英雄感」，行動前應先思考，勿被沖昏腦子，受害的是自己及其家人。