機電署文員不獲續約後斬同事　區院認傷人候判

九龍灣機電工程署總部一名合約男文員，去年在獲悉不獲續約後，於最後一天上班當日攜刀返回工作地點，向疑曾取笑他的男同事揚言「斬死你」，便隨即連番施襲，致男同事多處受傷。施襲男文員事後被捕，他今天（5日）於區域法院承認有意圖而傷人、傷人及管有攻擊性武器共3罪，還押至8月26日判刑，期間待索取其精神報告。

38歲被告曹景進，承認於2020年8月31日，在九龍灣機電工程署總部7樓，有意圖傷害一蔡姓男同事，及傷害一潘姓女同事，及管有2把剪刀。辯方指被告自中學畢業後便任職文員，於多年前出現精神問題。

案情指被告案發時於機電工程署總部任職文員，其合約需定期更新。去年7月尾，被告獲告知工作至8月尾，之後署方不再與他續約，案發日乃被告最後上班日。當日下午2時，蔡姓男事主在座位工作期間突然感到被硬物襲擊，轉身便見被告手持菜刀並斬向自己的眼眉位置。在場的潘姓女事主在聽見被告大叫「斬死你」後，隨即上前把男事主拉開，期間遭菜刀斬傷右臂。其他同事見狀亦上前協助，奪去被告的菜刀及將他壓制在地。男事主其後被被送院治理，證實其眼眉、臉部、手臂及胸部等有多處裂傷。

警員其後到場將被告拘捕，被告警誡下稱「因為個男人玩我，令我無咗份工，我就斬佢。」他又表示因女事主衝來，所以斬她。他所收藏的剪刀，則是準備被人搶刀時作自衞用。被告及後再向警方供稱，其主管把他的工作分予其他同事，令他變成多餘，他對此感到憤怒，本想斬主管，但因主管當時不在位，便斬曾取笑他的男事主。