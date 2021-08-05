政府向旅遊業泵水3.77億元救亡　料9月上旬發放首筆津貼

疫情冰封本港旅遊業一年半，政府今（5日）宣布，因應旅遊業短期內仍難以恢復，經營環境困難，故向旅遊和相關行業額外撥出近3.77億港元支援，當中向每間旅行社發放最少一筆過5萬港元津貼，旅行社職員、導遊、領隊會獲發7,500元津貼，旅遊巴士司機則獲發3,350元，預計可惠及約1,600間旅行代理商與超過2.1萬名從業員。另外，政府亦向跨境巴士、出租汽車、渡輪撥出1億300萬港元支援，預計可於9月上旬開始發放首筆津貼。

商務及經濟發展局公布，會在「防疫抗疫基金」下撥出近3億7,700萬港元，向旅遊和相關行業以及跨境客運業提供新一輪特殊額外現金津貼。在旅行代理商方面，僱用10名或以下職員的將會獲發一筆過5萬港元津貼，僱用11名職員或以上者，將會以每名職員額外增加5,000港元津貼，預計可惠及約1,600間旅行代理商；旅行代理商職員、導遊、領隊，不論全識或是自由工作者，均可獲發每人7,500港元津貼，料可惠及約18,400名人士；旅遊服務巴士司機則每人獲發3,350港元津貼，涉約3,400名司機。

此外，政府又另向會向跨境客運業提供支援，為約1 500輛跨境巴士，包括口岸穿梭巴士，以及約600輛跨境出租汽車，每輛的登記車主獲一筆過3萬港元的非實報實銷補貼；約80艘跨境渡輪船，其合資格的營辦商提供一筆過50萬元的非實報實銷補貼。

政府指，所有符合上一輪旅遊業額外支援計劃資格並獲批津貼的旅行代理商或從業員均可受惠於新一輪津貼，毋須重新提出申請。旅遊事務署會以流動電話短訊通知他們發放津貼的安排，預計可於9月上旬開始發放首筆津貼。運輸署和海事處亦會發信通知各合資格的跨境巴士及跨境出租汽車登記車主／跨境渡輪營辦商有關補貼安排的詳情，並預計可在收到及核實申請的1至2個月內發放款項。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，旅遊業自2019年下半年社會動亂及其後疫情爆發兩年多以來一直受重創，跨境旅遊限制和防疫措施令旅遊業，連帶跨境交通、酒店業、零售業陷於癱瘓與重擊，至今仍未恢復。他指跨境旅遊短期內仍難以恢復，考慮到業界經營依然嚴峻，便決定向相關行業提供一輪特殊額外資助，以繼續支援業界和從業員渡過目前的難關。