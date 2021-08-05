43歲地盤燒焊工列本地不明病例　另有5宗輸入個案

香港本地「零確診」斷纜！衞生防護中心公布，今日(5日)新增6宗新冠肺炎確診個案，涉及4男2女，年齡介乎16至71歲，其中5宗屬輸入病例，分別從愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯抵港，當中3人已接種2劑新冠疫苗；餘下1宗為源頭不明的本地個案。本港個案累計至12,003宗，另錄得少於5宗初步個案。

該宗本地不明個案為昨日(4日)公布的1名43歲男病人(個案編號：11999)，他沒有病徵，病人於5月起根據定期檢測的規定所進行的檢測，並於本周一(2日)經定期檢測證實染疫，翌日入院後，其樣本被驗出帶有抗體。防護中心檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，認為該個案與早前未被確診的「復陽」個案脗合。

患者居於深水埗東廬大樓A座，並分別於灣仔皇后大道東248號及肇堅里的地盤工作，最後上班日期為本周二(3日)。為審慎起見，該病人居住的大廈、工作處所及在潛伏期到訪過的地點已被納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於明日(6日)或之前接受強制檢測。

輸入個案方面，從愛爾蘭抵港的24歲女子(個案編號：11998)、從美國抵港的37歲男子(個案編號：12001)及從泰國抵港的16歲男子(個案編號：12002)，均驗出帶有L452R變種病毒；從柬埔寨抵港的71歲男子(個案編號：12000)則驗出帶有N501Y變種病毒。餘下1名從俄羅斯抵港的35歲女子(個案編號：12003)為機組人員，變種病毒檢測結果待定。

另外，醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時沒有確診病人出院，至今共有11,721人康復出院；現時共有28名患者分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(個案編號：9907)情況嚴重，其餘27人情況穩定。目前公立醫院已啟用576間負壓病房，合共1,038張負壓病床。