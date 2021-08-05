戴耀廷鼓吹違法　令港大學生愈走愈激

香港大學學生會評議會因對「孤狼式恐怖襲擊」案的疑兇表示「深切哀悼」，遭校方要求有關學生禁足校園。事實上，學生的偏激行為是有迹可循，香港大學法律系前副教授戴耀廷是2014年違法佔領行動(佔中)發起人之一，當時已經鼓吹學生進行違法行為，他在佔中案被判罪成，如今亦因發起民主派「35+」初選繼續身陷囹圄。

戴耀廷在港大執教鞭期間，發起佔中行動，被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成而監禁16個月。他其後提出上訴，不過期間被撤銷保釋，須繼續就該案服刑。由於戴被判囚，港大成立專責委員會處理他的去留問題，檢視他是否需要接受解僱處分，最終以大比數通過即時解僱戴，他於去年8月正式「執包袱」離開港大。

不單止發起佔中，戴涉在2016年立法會換屆選舉發起「雷動計劃」，上周終被廉政公署落案起訴，控告戴並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，而在報章刊登廣告，招致逾25.3萬港元的選舉開支，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。

至於在2020年9月原定舉行的立法會換屆選舉，戴提出民主派「35+」初選方案及「攬炒十部曲」，目的是令民主派在立法會爭取一半以上的議席，否決財政預算案，再逐步癱瘓政府。警方國安處今年初以涉違反《港區國安法》中的顛覆國家政權罪，大規模拘捕55名涉發起或參與去年「35+」初選的人士，當中包括戴耀廷。