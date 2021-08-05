千人示威現場藏雷射筆　男生藏武器判囚半年

前年10月多區發生針對政府實施《禁蒙面法》的示威，當時一名男學生於黃大仙示威現場被警員截查，遭搜出藏有一支雷射筆。涉案男生經審訊後，早前被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪名成立。裁判官梁嘉琪今天（5日）在九龍城裁判法院判刑時，指條例目的是防範暴力，社會不能接受市民在公眾地方攜帶武器，最終判處被告即時監禁6個月。

21歲被告葉志豪，被控於2019年10月5日，在黃大仙龍翔道新光中心對出行人天橋上的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

被告早前被定罪後，還押索取背景報告及勞教中心報告。辯方今天就報告內容澄清及進一步求情。勞教中心報告提到，被告在還押期間未得授權而管有一包魚皮花生。辯方澄清該包花生並非屬於被告，可能只是有人誤放在被告的儲物櫃。報告又指被告有吸食大麻習慣，辯方則指被告只是因案件壓力，一時愚昧而吸食大麻3次，但被告並沒有上癮，亦承諾不再吸食。

裁判官判刑時引述報告內容，指懲教署安排的醫生診斷被告是毒品吸食者，不建議被告入勞教中心。考慮到案發背景是在天橋上，有大約1000名示威者聚集，有涉及汽油彈、掟磚、雜物堵路及照射雷射筆的情況，而被告攜有的雷射筆屬第4類中最高級別，可對皮膚造成傷害及引起火災，故判處入獄6個月。