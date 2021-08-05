尖沙咀男子以鹽殺蝸牛　動物維權人士斥無稽無恥無聊

本港連日下雨，雨後常見蝸牛出沒，惟昨日(4日)尖沙咀驚現殺「牛」狂徒！一名男子昨午在尖東東海商業中心對出噴水池附近，因覺得蝸牛「危害生態」，因而將鹽大量灑於雨後散步的蝸牛身上，令其脫水致死。關注動物權益的人士批評，相關行為「無稽、無恥、無聊」，強調任何人均無資格以生態價值為理由，作出摧毀另一生物的行為，呼籲大眾在尊重生命的前提下解決問題。

有市民昨日下午約6時半發現一名男子手持一包鹽，在東海商業中心對出噴水池附近草地，故意將鹽灑在多隻蝸牛身上，有部分蝸牛因此脫水而死，只餘下空殼。當有途人上前詢問其用意，男子僅稱蝸牛「危害生態」，故需要消滅牠。但當途人追問蝸牛如何危害生態，男子卻未能解釋。期間，有途人曾要求男子停手，惟涉事男子置若罔聞，繼續其殺生行為，更特意擺姿勢讓人拍照。

動物維權工作者何來批評，香港仍有不少人會做一些匪夷所思的事，反問為何要這樣做，並指蝸牛並無阻礙或侵害其他生物，牠更會進食枯葉，有助植物生長，強調大自然自有機制，作出生態平衡，任何人均無權利因生態理由，作出侵犯、傷害或摧毀另一物種的行為。