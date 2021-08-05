警搗將軍澳毒品倉　檢近3千萬海洛英　3父女被捕

警方於前日(3日)在將軍澳偵破一宗毒品案。將軍澳警區刑事調查總督察解子倫指，在案中檢獲24公斤懷疑海洛英，市值約2,800萬港元，行動中，共拘捕3名男女。

該警區刑事調查隊督察王煜程表示，警方早前經深入調查後，相信有人在將軍澳區進行販毒活動，遂於前日展開掃毒行動，在厚德邨截獲一名23歲女子，在其身上檢獲兩磚、重0.6公斤懷疑海洛英。

警員隨後押解女子至將軍澳一住宅，當時有1男1女(45及20歲)在單位內，警員在單位睡房檢獲70磚、重約24公斤懷疑海洛英。經初步調查後，3名男女涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們被帶署扣查。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

王煜程續指，被捕的3男女為一家人，分別是父親及兩名報稱學生及任職保險業的女兒，3人同住涉事單位，將進一步調查毒品去向及來源，以及是否有黑幫在背後操控。

該警區刑事支援隊督察張詠霖強調，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。她呼籲年輕人切勿因一時貪念而干犯罪行，不單影響前途，亦會抱憾終生。

行動中檢獲的海洛英屬「雙獅地球牌」，寫有一帆風順字樣。根據網上資料，「雙獅地球牌」產品為純度99.9%的海洛英粉末，壓製成長方體磚狀方便運輸。