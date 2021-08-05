港隊乒乓女團奪銅牌　港府官員齊齊發文祝賀

港隊在東京奧運再增獎牌，港府上下祝賀今日(5日)出戰的乒乓球女子團體成員勇奪銅牌，更加讚揚她們表現出堅毅和拚勁、令人動容。亦有官員透露在開會中途，也不禁停下觀賞比賽。

特首林鄭月娥表示，衷心祝賀港隊乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音及朱成竹摘下銅牌。林鄭提及成員經歷多場比賽的高低起跌，但一直保持團結，全情投入團體賽事，值得敬佩。又指港隊在李靜教練的帶領下取得成功，體現香港運動員薪火相傳，可喜可賀。

至於財政司司長陳茂波在社交網站發布觀賞賽事的照片，提及今日的賽事十分緊湊，在開會中途亦要停下支持港隊。他恭喜港隊勇奪乒乓球女子團體賽銅牌，又指李靜教練「教路」同樣重要。他祝願港隊在餘下賽事繼續有好發揮，指全香港都為他們感到驕傲。

另外，政制及內地事務局局長曾國衞亦祝賀乒乓球港隊，形容他們為香港的乒乓球壇再添光輝。曾稱讚4名成員在賽事中團結齊心，縱經歷挑戰波折，仍一鼓作氣完成比賽。他盛讚香港運動員都是精英中的精英，希望市民支持他們。而民政事務局局長徐英偉同樣讚揚港隊在賽事的出色表現，是多年來努力不懈的成果。徐指出成員鍥而不捨、追求卓越的精神值得大家學習和表揚。

行政會議非官守議員則表示，港隊成員在今屆賽事中經歷了不少高低起伏，在今場比賽仍然保持拚勁，並且發揮出色的團隊精神和精湛的表現，有關成績令人欣喜。而立法會就指出，幾位運動員球技精湛、反應敏捷，與乒乓勁旅對戰時多次突破對方戰術、攻守自如，再一次為香港體壇錦上添花。