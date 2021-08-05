政Whats噏：政府建議禁售膠餐具　張宇人斥諮詢文件魚目混珠

為迎合「走塑」嘅環保潮流，政府上個月發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，擬優先管制即棄發泡膠餐具，至於其他非發泡膠即棄膠餐具，就打算分兩階段管制。飲食界議員張宇人狠批諮詢文件並無披露其他替代餐具嘅標準同成本，質疑所謂諮詢早有定論，擔心日後即棄膠餐具遭取締後，替代品嘅成本只會轉嫁到市民身上，基層人士隨時連飯盒都食唔起。

張宇人形容今次諮詢文件係「假諮詢」，事關文件所列出嘅問題太過片面，譬如問市民贊唔贊成立法管制即棄膠餐具，等同係「阿媽係女人」嘅問題，邊個會唔支持呢？張又話環境局曾指替代餐具雖標榜可降解，但製作過程都有添加物質，仍然係唔合格，佢希望局方能列明替代物料應依循邊個外國標準以達致對環境無害嘅目標。張又批評政府意圖透過諮詢嘅形式，數夠票就立法管制嘅做法。佢話日後會同環境局會面商討方案，仲想教局方重新寫過份諮詢文件添。

張又關注即棄膠餐具計劃一旦落實，所引起嘅成本問題。因為當餐廳向外賣客提供成本較高嘅環保餐具，同時索取額外費用時，市民先至會驚覺實際支出上升，對於原本買個飯盒已經掹掹緊嘅基層市民，加幾蚊可能會令佢哋食唔起飯啊，從而驅使慳得就慳嘅市民幫襯超市。張強調管制即棄膠餐具若只針對食肆係無補於事，不但無法減低環境影響，仲會令已經賺到盆滿缽滿嘅零售大集團繼續肚滿腸肥。

就張宇人對於管制即棄膠餐具嘅憂慮，世界綠色組織行政總裁余遠騁就另有見解，佢話歐盟已通過禁止即棄膠餐具嘅法案，當偌大嘅歐洲市場都可以落實禁用，點解香港唔可以呢？雖然目前替代餐具成本的確較高，但余深信只要得到市場普遍採用，量產化之下價格必定下降，更何況香港管制即棄膠餐具嘅建議將來就算落實，歐洲採用替代餐具都已經好幾年啦！所謂令基層人士連飯盒都食唔起嘅講法，未免言重。余又提到內地都開始取締發泡膠飯盒，反觀香港喺呢方面真係好落後囉。