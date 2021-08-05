市建局向盛德街／馬頭涌道項目業主提收購　呎價近2萬元

市區重建局年初公布開展兩個公務員建屋合作社項目，分別是馬頭圍盛德街／馬頭涌道項目，及土瓜灣靠背壟道／浙江街項目。市建局今（5日）向盛德街／馬頭涌道發展項目業主提出收購建議，自住業主的收購建議呎價為實用面積每平方呎19,848港元，即是假定為同一地區7年樓齡的「假設重置單位」的單位呎價。項目為首個獲政府授權進行的重建公務員建屋合作社樓宇試點項目，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。

市建局指按照過往機制，經公開抽籤委託7間獨立顧問公司進行評估，並選擇及比較在項目附近地區內，物業特點及交通方便程度與項目類近的物業成交個案，以訂定本項目的「假設重置單位呎價」。

該局又稱，重建合作社樓宇較一般私人樓更為複雜，涉及處理解散合作社等，故開創5項新措施照顧合作社社員的需要，包括提供免費法律支援協助「散社」；促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估補地價金額的基礎；引入「劃一補地價呎價安排」，每平方呎2,661港元；豁免申請撤銷轉讓限制時需要支付的行政費，及減免合資格合作社樓宇單位在轉售業權時所涉及的從價印花稅及額外印花稅以及為合資格的前合作社社員作特別重置安排，容許他們購買由香港房屋協會在啟德興建和管理的專用安置屋邨的資助出售房屋單位，合資格的前合作社社員可以在這3類重置單位中購買最多兩個單位。

整個項目共涉及約155個業權，住宅單位的面積介乎約800至1,600平方呎。