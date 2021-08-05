劉慕裳空手道個人形摘銅　特首發稿祝賀

港隊在東京奧運再增獎牌，繼乒乓球女子團體成員勇奪銅牌，空手道女將劉慕裳同日下午面對土耳其選手保薩（Dilara Bozan）時，以26.94分，成功擊敗奪得26.52分的保薩，順利奪得女子個人形賽事銅牌，是港隊今屆奧運取得的第5面獎牌。出色的表現和拚勁除了獲全港市民掌聲，行政長官林鄭月娥亦發聲明，致以衷心祝賀。

林鄭月娥表示，劉慕裳在賽場上英姿颯颯、動作俐落，節奏變化不斷，展現出驚人力量、速度和美感，令人眼前一亮，又指她近年在國際賽事表現優異，屢獲殊榮，今天憑藉優異表現在東京奧運再下一城，勇奪銅牌，實至名歸。

民政事務局局長徐英偉亦對劉慕裳奪牌表示祝賀，並表示她把握良機全力以赴，為香港創造歷史，讓人萬分雀躍，全港市民均為她的成績感到欣喜和驕傲。

此外，行政會議（行會）非官守議員亦向劉慕裳及其教練和訓練團隊致賀，而梁君彥則指她的表現剛柔並濟、收放自如，氣勢磅礡、觸動人心，首戰奧運便取得佳績，令人鼓舞，又指她多年來堅持刻苦訓練，克服傷患之餘，更創出具個人風格的「真功夫」，充分展現鍥而不捨的精神，不僅是運動員，亦是所有人的榜樣。

行會非官守議員召集人陳智思則表示，劉慕裳近年在國際賽事屢獲殊榮，今日再次在奧運場上展示其出眾技術，盡展大將風範，為港隊再添獎牌，對她的優異成績引以為傲。