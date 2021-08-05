城大校友劉慕裳奧運摘銅　校長郭位：考慮發放獎學金鼓勵

劉慕裳今日(5日)於東京奧運勇奪空手道女子個人形項目銅牌，為香港奪得第5面獎牌。劉畢業的香港城市大學一眾管理層、師生、校隊運動員，今日一起在大學校園收看預賽及決賽直播。校長郭位表示，城大推動教研合一，強調文修武德，Grace(劉慕裳)就是好榜樣。

今日上午9時及傍晚，城大校長郭位聯同管理層、近百名師生和校隊運動員，一起在大學收看預賽及決賽，齊齊為劉慕裳打氣。在裁判宣布劉慕裳勝出一刻，師生一同揮動打氣棒，熱烈歡呼。

郭位在觀賽後表示，對劉慕裳奪銅牌感到激動，已向她發訊息祝賀，又形容同師生一同看賽事，覺得熱血沸騰，校方會商討向劉慕裳發放獎金鼓勵，城大也計劃舉辦慶祝會。郭續指，劉是香港的驕傲，也是城大的驕傲，「大學推動教研合一，強調文修武德。Grace就是好榜樣」。

劉畢業於城大，於2014及2015年連續兩屆獲得「香港大專全年最佳女子運動員」殊榮。

城大的體育表現也相當出色，13所香港大專院校在過去15年參加的大專體育聯賽中，頒發出11次總冠軍，其中城大7度取得總冠軍的殊榮。