港府收緊抵港檢疫要求　內地登機來港前需出示無染疫證明

港府今日(5日)公布，由下周一(9日)起要求曾逗留除廣東省以外其他內地地區或澳門人士，在登上民航客機來港時，須出示預定起飛時間當天或之前3天內進行的新冠病毒檢測沒有感染的證明，未能出示有關證明的人士將不能登機來港。

此外，港府確認在有關期間曾逗留在內地或澳門的已完成疫苗接種人士，只須接受7天家居強制檢疫，其後7天自行監察，在檢疫期間須在抵港第3天和第5天，以及完成檢疫後的抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測，相關安排適用於由昨日(4日)起循「回港易」回港人士。而曾逗留台灣並持認可血清抗體測試陽性結果紀錄的已完成疫苗接種人士，須於指定檢疫酒店接受7天強制檢疫，在檢疫期間接受2次檢測，其後7天自行監察，並在抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

港府又補充，除內地及澳門來港人士可以於家居接受強制檢疫外，上述對廣東省以外其他內地地區、台灣及澳門來港人士實施的檢疫期及檢測安排，與即將對其他從海外中風險及低風險地區抵港人士實施的檢疫及檢測安排看齊。