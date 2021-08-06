5個駐內地辦事處先後成立　駐京辦門牌「71」紀念港回歸

香港回歸後，為進一步加強與中央政府及其他省市部門之間的聯繫和溝通，港府遂於1999年3月4日根據《基本法》第22條在北京設立首個駐內地辦事處，入境事務組亦在那時開始運作，骨幹成員均借調自入境處。駐京辦最初的辦公地址設在北京建國門內大街18號的恒基中心，直至2005年9月26日才遷至現時的地安門西大街71號，而「71」這個門牌號，正正是為了紀念7月1日回歸而特別挑選。

入境事務組成立初期的工作主要圍繞4方面，包括處理香港特區入境簽證、進入許可、入境許可證及因公赴港簽注的申請事宜；處理內地港人的求助個案；與外國駐北京的外交使團商討免簽證安排；聯絡內地有關機關並處理有關特區的出入境事務。

隨着內地與本港交流愈趨頻繁，港府陸續增設4個經濟貿易辦事處，並內設入境事務組，以配合內地不同區域的需求。2002年7月至2018年1月期間，分別成立駐粵、駐上海、駐成都及駐武漢經濟貿易辦事處，以及相應地增設入境事務組。就各辦事處相繼的成立，其服務涵蓋的區域亦曾作相應調整，如駐京辦的服務區域包括北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、新疆、甘肅及寧夏10個省市自治區。

而各入境事務組成立至今，所提供的服務愈來愈多元化，例如肩負起在內地介紹及推廣包括「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」和「科技人才入境計劃」等入境政策的任務，以吸納更多人才來港，又於2016年11月起提供特區護照的換領服務等。