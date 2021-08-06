汶川大地震150港師生失聯　入境事務組不眠不休尋人

駐內地辦事處入境事務組其中一項非常重要的工作，就是向身處內地求助的港人伸出援手，提供緊急援助。駐京辦首席入境事務主任歐陽至威舉例，2008年發生的四川汶川大地震，當時駐京辦入境事務組接連收到入境處有關港人在當地失聯的通報，有個案更涉及150名國際學校的師生，事務組便立即動員處理事件。

災難無情，大批港人失聯生死未卜，家屬甚為徬徨，入境事務組為民所急，一方面緊急聯繫了相關內地機關要求協助，不眠不休嘗試聯繫失聯人士，最終在雙方共同努力下，尋獲所有失聯人士，並平安返港。入境處在該次地震共收到126宗求助和476宗查詢，求助個案中有101宗涉及與家人失聯、1宗受傷，其餘24宗主要涉及遺失旅遊證件或金錢。

另一項非常具挑戰性的任務，為協助因疫情而滯留在湖北省的數千名港人回港。歐陽指雖然當時疫情十分嚴峻，但從封城至特區政府派出包機把滯留港人接回港的兩個多月內，駐武漢辦入境事務組人員仍然緊守崗位留駐武漢，不分晝夜工作，支援滯留港人，他們堅守信念「只要把滯留港人平安帶回家，所有的辛苦都是值得的！」