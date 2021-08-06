駐內地辦入境事務組連繫中港　為港人提供最優質服務

入境處至今成立60年，與時俱進和力求創新。隨着本港與內地交流愈趨緊密，各駐內地辦事處的入境事務組人員秉承着「體恤市民，精益求精」的實幹精神做好每項工作。駐京辦首席入境事務主任歐陽至威指，該處將繼續革新及優化3大工作，包括善用科技加強推廣吸引人才來港、拓展在內地換領香港特區證件以便利港人、向在內地遇事港人伸援手並優化服務，力求為在內地的港人提供最優質的服務。

為提升本港的競爭力，優秀人才是不可或缺，故入境處先後推出目標對象不同的入境計劃，吸引全球的菁英來港工作、定居及就讀等。歐陽至威表示，國家的「十四五」規劃綱要，提出支持本港鞏固提升競爭優勢、建設國際創新科技中心、融入國家發展大局，以及積極推進粵港澳大灣區建設。本港需要繼續積極吸納相關人才，故入境事務組將更廣泛地利用不同媒體作為推廣平台，與更多的內地高等學府和企業機構進行交流，宣傳相關計劃。

至於拓展在內地換領香港特區證件方面，身在內地合資格的香港永久性居民自2016年11月起可透過駐京辦、駐上海辦、駐成都辦、駐粵辦及駐武漢辦的入境事務組申請換領特區護照。入境處將積極研究優化措施，讓有關申請人可選擇在上述5個任何一間駐內地辦事處入境事務組領取護照，免去舟車勞頓。

此外，就支援內地遇事港人，駐內地辦入境事務組每天需處理的工作愈趨繁重，例如曾遇過有本港學生到內地進行交流及在遊覽時失聯、在內地港人因事趕回港但遺失旅行證件等。由於愈來愈多港人在內地工作、讀書及居住，入境事務組亦需要協助處理他們生活上的問題，如查詢各類內地簽證、居住證、證件到期等。

另一項重要的工作，當然是為在內地遇到大型突發事故的港人提供緊急援助。歐陽稱，每次求助事件告一段落，人員都會就處理過程進行檢討，他認為即使是多年來行之有效的處理方法，亦有可能會因時代及社會變遷而需要不斷調整。他們力求優化服務，以更有效、更貼心、更快速協助及照顧每一位在內地港人。