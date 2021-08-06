東方日報A1：港隊豐收日　東奧摘兩銅

東京奧運踏入閉幕倒數期，香港隊昨日歷史性一日連奪兩面銅牌，創造奇迹，全城振奮！香港隊先有女子乒乓球隊於昨日的團體銅牌戰「變陣成功」，憑蘇慧音表現大爆發勝出兩場單打，加上杜凱琹及李皓晴搏盡的表現，合力助港隊以場數3比1反勝德國，繼李靜和高禮澤於2004年雅典奧運奪得男雙銀牌後，香港乒將再登上奧運頒獎台。另外，空手道女將劉慕裳亦憑超卓表現贏得個人形銅牌，香港隊於今屆奧運累積5面獎牌，可謂大豐收。

上屆里約奧運時，香港隊女乒團體賽8強不敵德國，兩軍昨日在東奧銅牌戰再度狹路相逢，港隊教練李靜昨日變陣出擊，改以杜凱琹及李皓晴打頭陣出戰女雙，而蘇慧音則負責兩場單打。首場女雙，港隊在領先一局下被德國的單曉娜及蘇查以局數3比1反勝。其後，港隊派出首戰奧運的蘇慧音迎戰前中國國手韓瑩，這名入籍德國的「削球手」實力強橫，里約奧運正是她贏過李皓晴及帖雅娜，賽前港隊都對她特別防範。不過染上粉紅色頭髮的蘇慧音狀態大勇，攻守表現出色，成功以3比1取勝。

港隊24歲「一姐」杜凱琹其後直落3局輕取德國的蘇查後，「打起信心」的蘇慧音再以3比0擊退德國的單曉娜，為香港奠勝。這支「全土炮」香港女乒以總比數3比1反勝德國得銅牌，贏得香港乒乓球史上第二面奧運獎牌。

為嘉許球員的出色表現創歷史性佳績，恒生銀行昨日宣布將頒發港幣320萬元獎金，獎勵出戰奧運會的香港乒團。港乒今屆奧運在5個項目取得「全數」7張入場券，正選球員包括黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒皆畢業於「恒生乒乓球學院」，他們分別出戰混合雙打、女子團體、男子團體、女子單打、男子單打項目。其中除了女團贏得一面銅牌之外，杜凱琹在女單亦殺入8強，這名土生土長女將在混雙聯同黃鎮廷躋身半準決賽，取得一張亮麗的成績表。連同奧運前宣布的「恒基精英運動員嘉許計劃」所設立的獎金，當中隊際銅牌將獲頒250萬元，而前8名次亦會論功行賞，乒乓球隊所獲的獎金數字將超過660萬元。

賽後3位香港女將相擁慶祝，其中第3次出戰奧運、28歲的李皓晴更喜極而泣，感觸地說：「之前每一屆奧運，我們都是朝着獎牌的方向努力，等了好多年，今次終於做得到！」15歲就放棄學業轉全職的李皓晴大讚兩位好拍檔交出超水準表現：「這幾年都是我們3個出戰團體賽，在世界賽、世界盃都能取得獎牌，今次更在奧運取得突破，她們的表現『爆晒分』，簡直是200分！」作為港隊頭號女單的杜凱琹，24歲就肩負港隊得分重任，「阿杜」形容，贏得獎牌「就像發夢一樣」：「我的隊友發揮得好好，又會互相鼓勵，自己在心態上有好大收穫。另外好多謝香港市民一直以來的支持和祝福。」

23歲的蘇慧音曾於世界團體錦標賽，以直落3局擊敗中國名將丁寧，表現一鳴驚人，昨日她再演「奇兵」，為港隊拿下兩場關鍵勝仗。

曾因傷整年未有比賽，一度想過退役的蘇慧音憑敢於拚搏的精神，為香港爭光，她直言感到難以置信：「之前完全無想過可以贏到第一場（單打），因為真的好難打，但為了隊友，我一定不可以『輸啖氣』，一球一球和她『咬住』。」

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