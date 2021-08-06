你要知：植物奶比牛奶更健康？　營養師：難以取代

素食風潮席捲全球，不少人以植物奶取代牛奶，坊間更有指飲用牛奶會使膽固醇上升，甚至致癌。到底飲用植物奶營養成分是否能完全取代牛奶？長期飲用植物奶對身體會否有不良影響？就由認可營養師Annie為大家逐一解構！

植物奶號稱健康、有助瘦身等功效，但植物奶能否完全取代牛奶？Annie指其實一般植物奶與牛奶的營養價值相差頗大，「牛奶能提供較豐富的優質蛋白質及鈣質，而常見的植物奶中，只有豆奶的蛋白質含量與牛奶相近，但鈣質卻明顯不及牛奶，必需配合其他食物才能攝取與牛奶最近的營養。」Annie提醒大豆是常見過敏源之一，對大豆蛋白敏感人士，需要避免飲用。

杏仁奶聽似含有豐富的蛋白質，但事實上並不如此。Annie解釋，「杏仁奶所使用的杏仁量很少，一樽杏仁奶內只有2-3%是杏仁，因此其營養價值並不太高。不過其卡路里低，而且適合純素食主義者。」另外燕麥奶則含豐富膳食纖維，能促進腸道蠕動，抑制膽固醇和脂肪的吸收。惟製作時多數會加入食用油在飲品內，令其口感更順滑，因此熱量相對較高。至於椰子奶，Annie指其脂肪含量是眾多植物奶中最高，相反蛋白質含量非常低，「飲用過多的話，會攝取過多的飽和脂肪，有機會使身體內的壞膽固醇水平上升。」

有人指飲牛奶會致癌、會導致骨質疏鬆症等負面影響。Annie表示其實有非常多的研究，已經證實這並不是事實，「除了是乳糖不耐症、過敏者或全素飲食的人士，只要每天適量的飲用，對身體的影響還是利多於弊。」