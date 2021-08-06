警破油尖毒品飯堂　檢冰毒海洛英拘15男女

油尖警區特別職務隊，根據線報及經調查後，在昨晚(5日)9時展開打擊毒品行動，突擊搜查油麻地上海街425號一單位，行動中，人員於單位內檢獲約5.27克「冰毒」、35.89克「海洛英」及90粒咪達唑侖(俗稱「速眠安」)，檢獲毒品總市值約5.1萬港元；另外亦檢獲電子磅等包裝工具、價目表、數簿等證物；單位內11男4女被捕，警方相信已成功搗破一個油尖區的毒品飯堂。

姓陳(67歲)男主持涉嫌「經營煙窟」及「販毒」，單位內10男4女(20至58歲)則涉嫌「吸食毒品」被捕；當中一名45歲男子亦涉嫌「未能出示身份證明文件」。所有人同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員已向他們提出檢控或發出定額罰款通知書，每人罰款5000港元；被捕15男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。