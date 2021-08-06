拜登簽備忘錄為港人提供臨時避風港　中方強調反中亂港絕無出路

美國總統拜登周四(5日)簽署備忘錄，批評中國單方面推行《港區國安法》，持續破壞香港權利及自由，決定延長部分在美港人的逗留期限至18個月，為他們提供一個「臨時避風港」。外交部駐港公署在周五(6日)回應，批評美國政府推出所謂涉港備忘錄，大肆污衊抹黑《港區國安法》，赤裸裸干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人指出，美方罔顧基本事實和香港主流民意，編織謊言污衊《港區國安法》，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂避風港，就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露其打香港牌遏制中國發展的險惡用心。美方卑劣行徑根本不是關心香港，而是粗暴干預香港事務；根本不是與港人站在一起，而是與一小撮反中亂港分子站在一起；根本不是支持港人的權利和自由，而是縱容一小撮反中亂港分子搞亂香港特區、危害中國國家安全的自由。美方行徑不過是蒙蔽世人的幌子，折射出美國政客的偽善與醜陋。

發言人續稱，這種無恥的政治操弄必將遭到包括香港同胞在內14億多中國人民的堅決反擊，注定失敗，強調反中亂港絕對沒有出路，蚍蜉撼樹絕不可能得逞，敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心。