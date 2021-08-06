醫管局蒐集病人意見冀提升服務質素　料調查需時半年

為了解公立醫院病人各方面的需要，以進一步提升服務質素，醫院管理局將於下周一(9日)起，在轄下26間專科門診診所進行病人經驗調查，蒐集病人在專科門診接受治療的經歷、感受，以及對服務的意見。

調查由醫管局委託香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院進行，會以隨機抽樣方式，透過電話訪問曾於專科門診求診的病人，預計需時半年完成。調查涵蓋的服務範疇包括服務便捷程度、環境及設備、醫患關係及意見處理。局方表示，進行調查前會先徵得病人的同意，病人在調查過程中提供的所有資料均會保密，病人亦可按個人意願在調查期間隨時退出，調查員會表明身份及在有需要時提供聯絡電話，以便病人確認。

醫管局發言人強調，質素改善是機構管治的重要一環，局方非常重視病人對醫院服務的意見，亦明白醫護人員必須充分了解病人需要，才可以不斷提升服務質素；病人的意見亦有助醫管局未來規劃服務發展的方向和制定改善措施。

醫管局曾於2010年推行首次病人住院經驗調查，訪問來自25間公立醫院合共5,000名出院病人。